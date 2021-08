Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la ISU Timiș au intervenit in aceasta dimineața la ora 09:07 pentru a stinge un incendiu produs la un lacaș de cult din localitatea Sacoșu Turcesc. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației de Pompieri Buziaș și Detașamentului 1 Timișoara cu o autoscara mecanica, trei autospeciale…

- Cat de in siguranța te simți in trafic daca ești pe motocicleta? Ce faci daca ești martor sau implicat intr-un accident in care un motociclist este ranit? De ce mersul pe motocicleta trebuie sa fie in primul rand o acțiune inteligenta și abia apoi... The post Ride Safe, Ride Smart – un eveniment cu…

- Traficul rutier se desfașura anevoios, pe o singura banda, luni seara, pe DN 68A, la ieșire din Lugoj spre Traian Vuia, in județul Timiș, potrivit DRDP Timișoara. The post Pom doborat de vijelie, trafic dat peste cap, in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Intr-un cadru festiv, la Universitatea de Vest din Timișoara, au fost premiati elevii care au obținut nota 10 la Evaluarea Naționala. Evenimentul "Un webinar de nota #10"... The post Cu ei ne mandrim! Elevii din Timis care au obținut nota 10 la Evaluarea Naționala au fost premiați appeared first on…

- E scandal mare intr-o comuna de langa Timisoara, unde primarul nu se mai ințelege cu consilierii locali. Lucrurile au degenerat intr-un asemenea mod incat s-a solicitat dizolvarea... The post E scandal mare! O comuna de langa Timișoara se pregatește de alegeri appeared first on Renasterea banateana…

- Grupul Continental din Timisoara furnizeaza anvelope pentru automobilul electric Ford Mustang Mach-E produs de constructorul american in Statele Unite... The post Timisoara produce anvelope pentru automobilul electric american Ford Mustang Mach-E appeared first on Renasterea banateana .

- Astazi, la putin timp dupa ora 12.00, pompierii de la ISU Banat au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la mansarda unui bloc de locuințe (4 etaje+mansarda), pe strada Matei Basarab din Timișoara. La fața locului au fost dislocate patru autospeciale de stingere, doua autoscari…

- S-a dat alarma, duminica noapte spre luni, la Timișoara. Un incendiu a izbucnit intr-un apartament aflat intr-un bloc de locuințe, de la ieșirea din oraș. Zeci de persoane, intre care 5 copii, au fost evacuate, dupa ce fumul gros s-a extins la etaje. Din pacate, pentru un barbat nu s-a mai putut face…