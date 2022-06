Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc duminica seara intr-un bloc din Arad, ]ntr-o garsonier[ de la etajul doi.. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de lucru și salvare de la inalțime, doua ambulanțe SMURD și un echipaj medical…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-o garsoniera dintr-un bloc din municipiul Arad, imobilul fiind inundat de fum, astfel ca au fost evacuate peste 60 de persoane. Zece oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar cinci au fost transportati la spital. Fii la curent cu cele mai…

- Un muncitor care trebuia sa curețe un coș de fum defect, dintr-o cladire aflata in renovare, ar fi pornit greșit ventilatorul și un val de fum și funingine a patruns in saloanele de la etajul unu al unitații medicale. S-a dat alarma, in aceasta dimineața, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii…

- 172 de persoane au fost evacuate, doi oameni au ajuns la spital, iar 25 de calatori au primit ingijiri medicale la fața locului, in urma incidentului de marți, de la metrou. De asemenea, polițiștii au restricționat traficul la suprafața.

- Pompierii militari din cadrul ISU Constanța au fost solicitați, joi, in jurul pranzului, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mansarda unui bloc. Incendiul s-a extins și la al doilea bloc, iar 14 persoane au fost evacuate, potrivit Ziua Constanța.La fața locului intervin șapte autospeciale…

- Zeci de persoane s-au luat la bataie intr-un sat din Galați in urma unei altercații intre doi barbați. Șapte persoane au ajuns la spital, iar patru victime sunt in stare grava, fiind injunghiate. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la Ivești, in județul Galați. Aproximativ 40…

- „Maramureș: O femeie de 70 de ani a ajuns la spital cu arsuri pe tot corpul, dupa ce a fost surprinsa de un incendiu de vegetatie”/„Mureș: Aproape 30 de mașini arse la un centru de dezmembrari, in urma unui incendiu de vegetație”/„Arad: Biserica veche de trei secole, mistuita de flacari, dupa ce s-a…