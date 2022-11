Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au instituit cod galben de vant puternic in mai multe zone din Muntenia și Ardeal. Avertizarea este valabila in județele Buzau, Gorj, Valcea, Caras-Severin și Hunedoara duminica, pana la pranz. Potrivit avertizarii de tipul cod galben, in zonele menționate vor fi intensificari ale vantului…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, la intrarea in Deva dinspre Mintia. Conform ISU Hunedoara, in coliziune au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, iar cinci persoane au fost ranite. „Echipajele operative din cadrul Detașamentului Deva cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala…

- Pompierii militari aradeni au intervenit noaptea trecuta in localitatea Șimand pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa, dupa ce proprietarul a adormit lasand o țigara aprinsa. Pagubele materiale sunt insemnate. Incendiul a fost anunțat la 112 in jurul orei 1.30 noaptea, de catre o vecina care…

- Pompierii militari s-au luptat, in noaptea de vineri spre sambatam pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-o cabana din localitatea Vulcan, județul Hunedoara, mai bine de cinci ore. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la acoperișul cladirii și la mansarda acesteia,…

- O femeie a fost salvata duminica seara de salvamontiștii și angajații ISU Hunedoara dupa ce a fost implicata cu ATV-ul intr-un accident in zona montana din apropierea localitații Costești, județul Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, accidentul a avut loc intr-o zona montana, impadurita, greu accesibila,…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la o scoala din județul Hunedoara. 400 de elevi și 25 de profesori au ieșit din cladire. Un incendiu a izbucnit vineri dimineața la un chioșc din incinta Școlii Generale nr. 2 din Hațeg, județul Hunedoara. Cadrele didactice au incercat stingerea incendiului…

- Echipele de intervenție au intrat, astazi, in alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat ca doi adolescenți au fost loviți de fulger. Incidentul in zona pasului Vulcan din județul Hunedoara și faceau parte dintr-un grup de turiști, care a fost surprins de vreme rea pe munte. Adolescenta de 17 ani s-a ales…

- Un barbat de 60 de ani a fost gasit miercuri mort in albia paraului Maleia din Petroșani. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la faptul ca, in albia paraului Maleia din municipiul Petrosani, se afla o persoana decedata. Politistii ajunsi la fata locului…