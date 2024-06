Incendiu cu 3 victime, într-o comună din Buzău La ora transmiterii acestei știri, pompierii buzoieni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca de pe raza localitatații Cochirleanca. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 100 mp, este localizat și se acționeaza pentru lichidare, in cooperare cu SVSU Cochirleanca. In urma incendiului au rezultat trei victime: o persoana de sex … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

