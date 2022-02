”Interventia pompierilor si echipelor EDF a permis sa de declare stingerea focului (duminica, la ora locala) 12.37 (13.37, ora Romaniei), potrivit EDF. ”Situatia era controlata, iar echipele urmau sa fie demobilizate treptat, in acord cu (Autoritatea Sigurantei Nucleare) ASN”, a precizat compania. O alarma de incendiu s-a declansat duminica, la ora locala 11.15 (12.15, ora Romaniei), ”in urma incalzirii unei tevi de ventilatie in sala masinilor Unitatii de Productie nr. 1, in partea nenucleara a instalatiilor”. ”Prin aplicarea procedurilor de gestionare a acestui tip de eveniment, planul de urgenta…