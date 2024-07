Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la Corbu, iar doua case au ars in totalitate. Pompierii din Constanța au intervenit și au reușit sa limiteze raspandirea focului la alte doua locuințe. Ei au reușit sa evacueze in siguranța și șapte butelii. Doua persoane au avut atac de panica.

- Pompierii militari au intervenit, miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 15.52, la un incendiu masiv de vegetație uscata și gunoi menajer cu degajare mare de fum, in municipiul Moreni. Flacarile s-au extins pana in apropierea blocurilor din zona și a anexelor gospodarești. Pentru lichidarea flacarilor…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, intr-un apartament dintr-un bloc de locuinte din Cluj-Napoca, iar mai multe persoane s-au autoevacuat pana la sosirea pompierilor, fara sa fie inregistrate victime, potrivit Pro TV.„ Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza…

- In urma cu puțin timp, un incendiu a izbucnit la școala „Liviu Rebreanu” din cartierul clujean Manaștur. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au fost anunțați, in urma cu puține momente, despre un posibil incendiu și degajari de fum la Școala Gimnaziala ”Liviu Rebreanu” din municipiul…

- Pompierii militari au intervenit pe Centrul Vechi din Targoviște, sambata, pentru stingerea unui incendiu produs la un container de depozitare și gunoi menajer. Pentru stingerea focului au acționat pompierii Detașamentului Targoviște cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. Din fericire, nu…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Clinica de Pediatrie III din Cluj-Napoca, iar 49 de persoane au fost evacuate, dintre care 22 de copii. „Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost alertati in urma cu putine momente cu privire la faptul ca a izbucnit un incendiu la etajul doi al Clinicii…

- Incendiu la un depozit din Baciu, Cluj! Flacarile au izbucnit in interiorul unui pereteIn aceasta dimineața, pompierii de la Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca au fost alertați in legatura cu un incendiu izbucnit la un depozit situat pe Calea Baciului, din județul Cluj. Fumul gros care ieșea din cladire…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata in jurul orei 4.30 sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in uscatorul unui bloc de locuinte de pe bulevardul 1 Mai, nr. 25.La fata locului au intervenit…