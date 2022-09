Stiri pe aceeasi tema

- Politistii nemteni au deschis un dosar penal in cazul copilului de doi ani care a cazut de la etajul IV al unui bloc din Piara Neamt, marti seara, 13 septembrie. “In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vatamare corporala din culpa, iar polițiștii continua cercetarile…

- Institutul Regional de Oncologie Iași (IRO) revine la Piatra-Neamț, cu testari gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin, in cadrul proiectului “ONCOPREV – Fii responsabila de sanatatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin” Unitatea Mobila…

- ■ pompierii au fost solicitati sa intervina la ora 01.35 ■ lupta cu flacarile a durat 5 ore ■ pagubele provocate sint foarte mari ■ Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ au fost anuntati, noaptea trecuta, in jurul orei 01.35, ca o fabrica din comuna Dumbrava Rosie…

- ■ rata finala de promovare la examen, inregistrata dupa solutionarea contestatilor este de 73,48%, fata de 68,95% ■ 97 candidati au promovat examenul ■ doi profesori de desen de la LPS Piatra Neamt si Scoala Sagna au luat media 10 ■ Ministerul Educatiei a publicat rezultatele finale, dupa corectarea…

- ■ „am avut de ales intre a fi nepopular sau a pune in pericol viața cetațenilor”, sustine Andrei Carabelea Primarul municipiului Piatra Neamt a formulat o declaratie publica in care explica motivul pentru care a luat decizia de a interzice circulatia pe puntea pietonala de la Strand. Cuvantul de ordine…

- ■ astfel de activitati au loc pe toata durata vacantei de vara ■ peste 800 de participanti in tabere au fost instruiti in caz case produce un nedorit eveniment ■ Si in saptamina care s-a incheiat, in perioada 11 – 15 iulie 2022, au fost desfasurate activitati in taberele organizate in judetul Neamt,…

- ■ spectacolul incepe la ora 21:00 ■ evolueaza Orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu, cu solistii argentinieni Analia Selis si Mariano Castro ■ Programul de azi, 4 iulie, al Vacantelor Muzicale este unul de exceptie, iar nemtenii sint asteptati, cu incepere de la ora 21:00 in Piata Turnului. In program…

- Alexandru Jarcuta, din Neamt, reprezentant al Clubului Lions BJJ Piatra-Neamt a obtinut doua medalii de aur la o competitie desfasurata in capitala Spaniei, pe 25 iunie. Este vorba despre Openul Madridului la Jiu Jitsu Brazilian, competitie desfasurata sub egida IBJJF (cea mai mare federatie de jiu…