- Pompierii din Fagaras si Victoria intervin vineri pentru evacuarea apelor din mai multe curti, beciuri, case si gradini inundate in localitati de langa Fagaras, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. In localitatea Sambata de Sus intervin pompierii de la Sectia orasului…

- Autoritatile letoniene au dispus miercuri evacuarea unei localitati din vestul tarii amenintate de un incendiu forestier, in timp ce pompierii depuneau eforturi pentru a tine flacarile sub control, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Incendiul, care a provocat pagube in regiunea Curlanda pe 180…

- Ploi torentiale si persoane evacuate aseara in Timis si Arad Foto: Arhiva. Opt persoane au fost evacuate marti seara din localitatea Lalasint, comuna aradeana Bârzava. În localitate au fost inundate 20 de case, iar strazile au fost acoperite de aluviunile aduse de pe dealuri.…

- Deși au trecut cateva zile de cand ploile au incetat, efectele fenomenelor hidrometeorologice sunt inca resimțite de cetațenii localitaților afectate. Pompierii acționeaza in continuare pentru limitarea efectelor negative. Se intervine pentru evacuarea apei din beciuri precum si din fantani, in vederea…

- Zeci de gospodarii au fost afectate de inundații la Șona astazi, in urma ploilor torențiale, in localitatea Șona, din județul Alba, apa a navalit pur și simplu dintr-odata. A venit un puhoi de apa cu putere, de un metru inalțime. Apa a intrat in curți, in case, animalele iși tineau capul deasupra apei,…

- Peste 4.000 de pompieri cu peste 2.500 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in zonele afectate de inundatii si de vijelii, conform IGSU. “Peste 4.000 de pompieri cu peste 2.500 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate…

- Pompierii maramureșeni au fost solicitați in acest weekend pentru a lichida doua incendii și pentru evacuarea apei din subsolurile unor gospodarii. Vineri, 15.06., pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Șomcuta Mare au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o centrala termica.…

- Peste 500 de studenti si profesori au fost evacuati sambata dintr-o universitate din Melbourne, Australia, din cauza unui miros insuportabil. Initial, s-a crezut ca este vorba despre un gaz, insa pompierii chemati in ajutor au constatat ulterior ca duhoarea a fost provocata de cu totul altceva.