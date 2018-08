Incendiu Aubervilliers. Copii şi pompieri răniţi Un important incendiu a izbucnit duminica dupa-amiaza in cartierul Landy din Aubervilliers, in apropierea Parisului. Intr-un prim bilant a fost anuntat ca 19 persoane sunt ranite, dintre care cinci pompieri si cinci copii in stare grava, potrivit europe1.fr si AFP. Pompierii au precizat ca opt persoane, dintre care cinci copii, au suferit arsuri foarte grave. De asemenea, doua femei au fost ranite grav. Incendiul izbucnit in jurul orelor 19.00 (17.00 GMT) intr-o mic imobil, in vecinatatea primariei din Aubervilliers, in departamentul Seine-Saint-Denis. Numeroase persoane au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

