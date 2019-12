Incendiu, acum, la Perșani Drumul Național 1 este blocat in acest moment din cauza unui incendiu. Potrivit unor șoferi o mașina ar fi luat foc. Revenim cu detalii. The post Incendiu, acum, la Perșani appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Brașov! 11 copii si un adult au fost transportati de urgenta, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase din Brasov. Persoanele prezenta semnele unei toxiinfectii alimentare. Potrivit I.S.U Brasov au intervenit doua echipaje SMURD si patru ambulante. Persoanele au fost preluate din Poiana Brasov,…

- Potrivit Jandarmeriei Brasov, in aceasta seara, s-au inregistrat mai multe apeluri la numarul unic de urgenta 112 prin care a fost sesizata prezenta unei ursoaice cu doi pui la un tomberon, situat pe strada Jepilor colt cu Macesiului din municipiul Brasov. A fost directionat in zona echipajul de jandarmi…

- FOTO – Arhiva Un autocamion a fost cuprins de flacari joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:35, in timp ce se deplasa centura ocolitoare Apahida – Valcele. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Cluj-Napoca cu doua autospeciale de stingere…

- Ziarul Unirea FOTO. INCENDIU de vegetație uscata la Paclișa. Intervin pompierii din Alba Iulia Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit miercuri, la amiaza, in cartierul Paclișa, din Alba Iulia. Au intervenit pompierii pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu…

- Accident violent pe DN1, pe Timișul de Sus, intre doua autoturisme. Poliția și echipajele de prim ajutor sunt așteptate la locul impactului. Dupa ciocnire, una dintre mașini s-a rasturnat. Motorul acesteia s-a deprins de pe șasiu și a zburat in șanț. Traficul rutier este blocat in zona. „Din accidentul…

- Un accident grav a avut loc cu puțin timp in urma pe DJ 112A, pe raza localitații Bod. Din primele informații, sunt trei persoane inconstiente, o femeie si 2 copii. Purtatorul de cuvant al Inspectorautlui pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Cipiran Sfreja, a anunțat ca a fost alertat și echipajul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa acorde primul ajutor, azi-noapte, in cazul unui accident rutier care a avut loc pe strada Lanii din municipiul Brașov. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja,…