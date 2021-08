Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat luni o ordonanța care permite incheierea unor acte adiționale la contractele derulate cu bani publici, care sa ajusteze prețurile in funcție de cele ale materialelor de construcții. Fara aceasta soluție, multe dintre construcții ar risca sa nu fie terminate, spune Cseke Attila.

- Distrugerile provocate de incendii vor putea fi puse in siguranta si remediate, in prima urgenta, de Ministerul Dezvoltarii. Executivul, la propunerea MDLPA, a aprobat, in sedinta de astazi, o modificare legislativa in acest sens ndash; anunta ministrul Cseke Attila.Masura este prevazuta de actul normativ…

- In ședința de Guvern de joi, Executivul a aprobat Ordonanța de urgența care prevede finanțarea suplimentara, de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a proiectelor aflate in derulare prin Programul Național de Dezvoltare Locala, etapa a II-a. Bugetul aprobat este de 3 miliarde…

- Surse politice au declarat, marti, pentru News.ro, ca premierul Florin Citu si presedintele PNL, Ludovic Orban s-au inteles, in sedinta conducerii PNL, ca Executivul sa demareze programul PNDL 3 incepand cu anul viitor. Noul program dedicat autoritatilor locale va avea o valoare de cel putin 50 miliarde…

- Acesta a amintit ca la inceputul anului, bugetul ministerului era de 7,38 miliarde de lei, din care MDLPA a avut la dispozitie, pentru primul semestru, 5,62 si a efectuat plati in valoare de 4,70 miliarde de lei, reprezentand 84% din bugetul alocat primului semestru, respectiv 64% din bugetul anual…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat, in ședința a executivului, 630 milioane de lei, suma care poate fi imprumutata autoritaților locale, pentru a asigura prefinanțarea și contribuția proprie la investițiile cu finanțare europeana sau naționala,…

- V. S. Primarii prahoveni care au in derulare proiecte de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locala, susținut de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, au primit o veste care ii pune cu siguranța in mare dificultate. Ministrul Cseke Attila le-a transmis tuturor beneficiarilor,…

- “Guvernul a aprobat si o alta Ordonanta de urgenta pentru rezolvarea problemei finantarii proiectelor existente astazi valabil incheiate in Fondul de Dezvoltare si Investitii. Este vorba despre un fond in care mai exista 99 de contracte in executie. Conform legislatiei in vigoare, se deconteaza lucrarile…