Incendiile, seceta şi infestarea cu cărăbuşi au afectat grav pădurile din Germania (studiu) Starea padurilor din Germania s-a deteriorat pana la niveluri record din cauza incendiilor, a secetei si a infestarii cu carabusi de scoarta, a declarat miercuri ministrul german al Agriculturii, Julia Kloeckner, reamintind apelurile organizatiilor de mediu pentru politici mai ecologiste, relateaza Reuters. In 2020 au murit mai multi copaci decat oricand si doar 21% dintre copacii monitorizati aveau coronamentul intact, un indiciu care arata cat de sanatos este un copac, potrivit unui studiu anual asupra padurilor. Aceasta este cel mai mic procent de la inceperea acestor studii, in 1984. Germanii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

