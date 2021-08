Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe zeci de incendii raman active in sudul Italiei si ingrijoreaza mai ales focarele din masivul muntos Aspromonte, din regiunea Calabria, in timp ce starea de alarma continua in asteptarea unui val de caldura cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, relateaza marti EFE.

- Cadavrul unui barbat si cel al unei femei au fost descoperite intr-o ferma din San Lorenzo, o localitate din regiunea Calabria, dupa ce flacarile au distrus un grajd si o alta cladire din acel perimetru, transmite AFP citat de Agerpres . Potrivit agenției italiene ANSA, cele doua persoane au murit in…

- Regiunea Molise, din sudul Italiei, a cerut declararea starii de urgenta din cauza incendiilor forestiere devastatoare cu care se confrunta, informeaza DPA. Incendiile, care afecteaza zone de-a lungul coastei adriatice, dar si continentale, sunt motivul formularii acestei solicitari, a…

- Incendiile de vegetatie continua sa devasteze anumite zone din Bulgaria, in contextul unor temperaturi situate in jurul valorii de 40 de grade Celsius si al unei secete prelungite, informeaza DPA. Marti, partea sudica a acestei tari a fost deosebit de afectata, iar autoritatile bulgare au emis o alerta…

- Este cod roșu de canicula in mare parte din Grecia, sudul Italiei și in Bulgaria. Pentru cea din urma a fost emis și un avertisment de calatorie de autoritațile de la București. In timp ce temperaturila urca, incendiile fac ravagii in partea de nord a Mediteranei. Parți din Grecia, Turcia și Italia…