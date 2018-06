Incendierea padurilor pentru eliberarea terenurilor in vederea exploatarii agricole, de la fluviul Amazon pana la bazinul fluviului Congo, au cauzat in anul 2017 pierderea unei suprafete impadurite aproape echivalenta cu cea a Italiei, a anuntat miercuri o retea independenta de monitorizare a padurilor, citata de agentia Reuters.



Suprafata totala a zonelor impadurite care au disparut anul trecut, majoritatea situate la tropice, a fost estimata la 294.000 de kilometri patrati, apropiata de valoarea record inregistrata in 2016, de 297.000 de kilometri patrati, conform Global Forest…