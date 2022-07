Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii greci au luptat duminica, pentru a doua zi, cu incendiile de pe insula Lesbos, precum și cu noi incendii in vestul Peloponezului și in nordul Greciei, evacuand localitațile din apropiere, in timp ce valul de caldura se instaleaza, scrie Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu…

- Pompierii din județul Mehedinți care au intervenit pentru stingerea incendiilor de vegetație din acest zile au salvat doua broaște țestoase din calea flacarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Vladimir Putin a fost lasat sa aștepte stanjenit intr-o camera in fața unei mulțimi de reporteri, inainte sa se intalneasca cu omologul sau turc, Recep Erdogan, scrie The Guardian , citat de digi24.ro .

- Forțele ruse au bombardat luni mai multe zone ale Ucrainei. In regiunea Poltava, in centrul orașului Kremenciuk, un centru comerical a fost lovit de o racheta. Potrivit președintelui Zelenski, peste 1.000 de civili se aflau in interiorul cladirii. 07:03 - Acum 18 minute 28-06-2022 Un nou bilanț al victimelor…

- Voluntarii au oferit pentru nou-nascuții dintr-un spital din Odesa camași tradiționale brodate ucrainene, cunoscute sub numele de „vyshyvanki”.Camașile au fost daruite in ajunul Zilei Vyshyvanka, care este sarbatorita pe 19 mai.Fetelor li s-au prezentat camași cu modele roșii și baieților cu albastru,…

- Volodimir Zelenski spune ca discuțiile pe care Emmanuel Macron le poarta cu dictatorul rus sunt „in zadar” și a apreciat ca „nu este corect” ca președintele Franței sa fie pregatit „sa faca concesii diplomatice Rusiei”. Reacția lui Zelenski vine dupa ce Macron a spus, la inceputul saptamanii, ca pentru…

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a acuzat, sambata, Washingtonul de „coordonarea operatiunilor militare din Ucraina”, despre care a spus ca echivaleaza cu ”o implicare directa a Statelor Unite in actiunile militare impotriva Rusiei”, relateaza Reuters,…