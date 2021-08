Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au raportat, marți, peste 1000 de decese din cauza Covid-19, adica in jur de 42 de pe ora, conform unui bilanț Reuters. Numarul mare de decese vine in situația in care varianta Delta face ravagii in parți ale țarii cu rate mici ale vaccinarii.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat marti ca situatia ramane ingrijoratoare cu privire la incendiile de vegetatie care au izbucnit in zona Coastei de Azur, la doar 50 de kilometri de Saint-Tropez. Șeful statului francez a precizat ca prin actiunea pompierilor a fost evitat cel mai grav…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a prezentat scuze publice luni pentru modul in care autoritațile au gestionat incendiile de vegetație izbucnite in mai multe zone din Grecia și a anuntat ca a aprobat un pachet de asistenta de 500 de milioane de euro pentru cele mai afectate zone, informeaza Reuters,…

- Un incendiu ce face ravagii in nordul Californiei si care a devenit al doilea cel mai mare din istoria acestui stat american s-a extins duminica pe circa 200.000 de hectare si a provocat ranirea a trei pompieri, informeaza Reuters luni. Denumit ''Dixie Fire'', incendiul care arde la nord-est…

- Autoritatile elene le-au transmis locuitorilor din Atena sa ramana miercuri in spatii inchise dupa ce un nor de fum dens degajat de incendiile de vegetatie care fac ravagii la nord de capitala a acoperit cerul, relateaza miercuri Reuters. Peste 500 de pompieri, asistati de noua elicoptere,…

- Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv care continua sa arda joi pentru cea de-a doua zi consecutiva in sudul Turciei, au anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD) si ministrul Agriculturii, autoritatile centrale continuand eforturile depuse pentru…

- Barbatul acuzat de tentativa de asasinare a colonelului Assimi Goita, președintele interimar al Mali, a murit în spital în timp ce se afla în custodia serviciilor de securitate, potrivit unui anunț facut duminica de guvernul țarii și citat de Reuters.Goita, un colonel al forțelor…

- O pana a numerelor de urgența a produs o mica criza in Franța, dupa ce o avarie a operatorului de telecomunicații Orange a dus la perturbarea serviciilor de urgența in toata țara, timp de șase ore, relateaza France Presse.