Incendiile fac ravagii în Australia. Armata a intervenit de urgență Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspandeste cu repeziciune, in timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite joi Reuters. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspândeste cu repeziciune, în timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite…

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspandeste cu repeziciune, in timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite joi…

- Devastatoarele incendii de vegetatie ce au cuprins coasta de sud-est a Australiei continua, autoritatile confirmand miercuri ca sinistrul a mai facut o victima, in timp ce inca o persoana a fost data disparuta, iar autoritatile se tem ca nu va mai fi gasita in viata, transmite Reuters. Numeroase vase…

- Incendiile izbucnite inca din luna octombrie continua sa faca ravagii in sud-estul Australiei, bilantul victimelor ajungand la 12 morti, printre victime numarandu-se trei pompieri voluntari. Mii de oameni care au fugit din casele lor aflate in calea flacarilor au fost nevoiti sa se refugieze pe o plaja.

- In sudul Australiei a fost decretata stare de urgența din cauza incendiilor. Peste 100 de incendii fac ravagii in apropierea orașului Sydney. Mai mult de jumatate ard necontrolat iar cel mai mare oraș australian este sufocat de nori toxici. Impunerea starii de urgența, care ramane in vigoare cel puțin…

- Incendiile care au devastat de vineri coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant stabilit joi de politie. Alte trei persoane au murit in New South Wales, statul cel mai afectat de incendiile de vegetatie care au facut ravagii de-a lungul…

- Proprietatea pe care actorul Russell Crowe o deține in Australia a fost afectata de incendiile de vegetație. Actorul a dat publicitații, pe Twitter, imagini de la fața locului, noteaza Reuters. Incendiile de vegetație au facut ravagii in Australia, provocand moartea a trei persoane și distrugand peste…

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, au indicat autoritatile locale, citate de DPA. Peste 65 de incendii sunt active in nordul statului Noul…