Incendiile din Pădurea Amazoniană de pe teritoriul Braziliei, cele mai severe din ultimul deceniu Incendiile din Padurea Amazoniana braziliana au crescut cu 13% in primele noua luni ale anului in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut in contextul in care regiunea padurii tropicale se confrunta cu cea mai severa serie de incendii din ultimul deceniu, potrivit datelor agentiei de cercetari spatiale Inpe, informeaza Reuters.



In septembrie, satelitii au inregistrat 32.017 de zone fierbinti in cea mai mare padure tropicala din lume, o crestere cu 61% fata de aceeasi luna in 2019.



In august anul trecut, incendiile dezlantuite in Amazon au ajuns pe primele pagini… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a reactionat furios miercuri la apelul candidatului democrat din alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, la un efort global de a oferi Braziliei 20 de miliarde de dolari pentru a pune capat defrisarii Padurii Amazoniene, iar in caz contrar sa fie supusa unor…

- Flacarile mistuitoare continua sa se intinda peste coasta de vest a SUA. Acestea au ars aproximativ 3,2 milioane de acri in California, o zona mai mare decat statul Connecticut, relateaza Reuters. Incendiile din Oregon, California și Washington a distrus mii de case și o jumatate de duzina de orașe…

- Un nou raport publicat miercuri detaliaza cum 2019 a fost marcat de schimbari climatice extreme, reprezentand o noua dovada a efectelor devastatoare pe care le au schimbarile climatice asupra planetei. Anul trecut a fost marcat de incendiile devastatoare din Australia, de valuri masive de caldura in…

- UPDATE – In Liban, continua eforturile pentru salvarea oamenilor blocati sub daramaturile provocate de explozia de marti, soldata cu numerosi morti si mii de raniti. Primele elemente ale anchetei pun in discutie ani de neglijenta si lipsa de masuri, in pofida existentei in depozitul unde s-a produs…

- Al doilea razboi mondial nu s-a terminat odata cu incetarea focului. Primele victime ale ”salvatorilor” de la Est, au fost etnicii germani din toata țara. Ultimul guvern necomunist din Romania, a fost somat de forțele sovietice de ocupație sa ”ii mobilizeze” pe toți cetațenii romani de etnie germana…

- Uniunea Europeana este in discuții cu compania franceza Valneva pentru furnizarea potențialului sau vaccin contra Covid-19, a spus directorul executiv al companiei franceze, Thomas Lingelbach, potrivit Reuters. Declarația vine dupa ce, tot luni, Marea Britanie a anunțat ca a ajuns la un acord de principiu…

- FC Barcelona s-a impus cu un zdrobitor 5-0 pe terenul lui Alaves, duminica, in ultimul sau meci al sezonului in La Liga, la trei zile dupa ce catalanii au pierdut orice speranta la castigarea campionatului. In acest prolog al etapei a 38-a, golurile au fost inscrise de Ansu Fati (minutul 24), Lionel…

- Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ''insamantarii norilor'' pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie, au precizat vineri autoritatile, informeaza Reuters. Agentia forestiera rusa a precizat…