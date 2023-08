Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se confrunta cu incendii masive de vegetatie pentru a cincea zi consecutiv, fumul intunecat provenit de la acestea acoperind numeroase parti ale tarii, informeaza DPA.Fronturile active din nord-est s-au extins si mai mult in cursul noptii; in apropiere de Atena, pompierii si voluntarii, alaturi…

- Peste 60 de incendii de vegetatie au izbucnit in ultimele 24 de ore si fac ravagii in centrul si nord-estul Greciei, dar si pe insula Evia. Cel putin o persoana a murit si doua au fost ranite. In regiunea Evros, de la granita cu Turcia, mai multe sate au fost evacuate.

- Incendiile de vegetație fac ravagii in estul, nordul și vestul Canadei. Mii de oameni au fost deja evacuați din calea flacarilor și alte cateva mii sunt gata sa iși paraseasca locuințele.

- Autoritatile canadiene au declarat stare de urgenta in provincia Alberta din cauza incendiilor de padure. Canada traverseaza cel mai groaznic sezon, iar flacarile s-au extins si in Statele Unite.

- Aproximativ 13.000 de persoane au primit ordin de evacuare temporara dintr-un cartier din Dusseldorf (vestul Germaniei), dupa descoperirea unei bombe americane din cel de-al Doilea Razboi Mondial, au anuntat luni pompierii.

- 40 de pompieri romani, care se afla in prezent in zona Attica din Grecia, vor fi mutati in insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetație scapate de sub control, a anunțat miercuri, 26 iulie, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).„Cei 40 de salvatori romani, cu 3 masini de…

- Turiștii romani care au planificate vacanțe in Grecia trebuie sa fie extrem de atenți in aceasta perioada. Incendiile de vegetație fac prapad, inclusiv insulele turistice fiind afectate. Corfu este cea mai recenta insula greceasca care a emis un ordin de evacuare, in timp ce țara se confrunta cu incendii…

- Mii de oameni au fost evacuați pana acum din case și din hotelurile de pe insula greceasca Rodos dupa ce incendiile de vegetație au cuprins o mare parte din insula, relateaza BBC. Departamentul de pompieri din Grecia a descris aceste incendii ca pe cele mai dificile cu care s-au confruntat pana acum.…