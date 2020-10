Incendiile care se produc anual in mai multe regiuni din Indonezia au distrus din 2015 peste 4,4 milioane de hectare, o suprafata mai mare decat cea a Danemarcei, se arata joi intr-un raport al Greenpeace citat de EFE.



ONG-ul ecologist a denuntat greselile guvernului indonezian cu privire la protejarea padurilor si a zonelor de vegetatie in sezonul incendiilor, care se produc in general intre iulie si octombrie.



Greenpeace sustine ca peste 30 % dintre zonele mistuite de flacari, in total 1,3 milioane de hectare, sunt localizate in concesiunile plantatiilor de ulei de palmier…