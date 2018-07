Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Atena are in atentie evenimentele legate de incendiile produse in Grecia si incearca sa afle daca sunt romani printre persoanele afectate, pana in prezent nefiind inregistrate solicitari de asistenta consulara, a precizat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- ‘Peste 20 de persoane’ au murit in incendiile care au devastat luni imprejurimile Atenei, a anuntat in cursul noptii purtatorul de cuvant al guvernului grec, Dimitris Tzanakopoulos, relateaza AFP si DPA. Majoritatea victimelor au fost prinse in capcana de flacari in sectorul localitatii balneare Mati,…

- Summitul NATO, programat pentru 11 si 12 iulie la Bruxelles ar putea oferi ocazia "inceperii negocierilor de primire a Macedoniei de Nord in alianta nord-atlantica, gratie acordului la care a ajuns cu Grecia cu privire la noua sa denumire" a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg intr-un…

- Ministrii de Externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat, ieri, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici...

- Violente la Skopje, dupa semnarea acordului cu Grecia prin care care Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei isi schimba numele. Mii de oameni au demonstrat in fata cladirii Parlamentului impotriva intelegerii prin care tara va deveni Macedonia de Nord.

- Marti seara, incepand cu ora 22.00, artisti din 19 tari vor urca pe scena de la Altice Arena din Lisabona, in prima semifinala a concursului: Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania (in prima parte a show-ului), Armenia, Austria, Croatia, Cipru,…

- Ministrul grec de externe, Nikos Kotzias, si omologul sau macedonean, Nikola Dimitrov, au reafirmat vineri dorinta tarilor lor de a solutiona disputa ce dureaza de mult timp referitoare la viitoarea denumire a fostei republici iugoslave Macedonia, relateaza agentia Xinhua Ministrii de…

- Catalin Tecuceanu, atlet legitimat la Clubul Sportiv Municipal Brașov, a ocupat locul al 2-lea in cursa de 10 km la echipe, in cadrul concursului European Road Race U20 – Trofeo Opitergium. Din echipa Romaniei au mai facut parte Adrian Garcea, Peter Herman și Mihai Cochior. La intrecerea de la Odrezo…