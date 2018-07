Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare din Grecia au continuat sa caute, peste noapte, suprevietuitori sau alte victime ale incendiului de vegetatie care a avut loc in apropierea Atenei, in urma caruia cel putin 81 de persoane au fost ucise, transmite rador.ro.Cel putin 40 de persoane sunt date disparute.

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie din apropiere de Atena a crescut la 74, iar un numar total de 164 de adulti si 23 de copii au fost raniti, a anuntat o purtatoare de cuvant a brigazii...

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie din apropiere de Atena a crescut la 74, iar un numar total de 164 de adulti si 23 de copii au fost raniti, a declarat marti o purtatoare de cuvant a brigazii elene de pompieri, citata de agentia dpa. Numarul persoanelor care au murit in incendiile…

- Cel puțin 24 de persoane și-au pierdut viața in incendiile necontrolate de vegetație, care au facut ravagii in noaptea de luni spre marți in imprejurimile Atenei. Autoritațile elene au solicitat asistența partenerilor europeni in lupta cu flacarile.

- Cel putin 24 de persoane au decedat in incendiile necontrolate de vegetatie care au devastat luni imprejurimile Atenei, a informat postul national de radio ERT citand serviciile de interventie de urgenta si surse din cadrul spitalelor locale. Peste 150 de persoane au fost ranite, multe dintre acestea…

- Incendiile s-au declansat si in contextul unui val de caldura care s-au abatut asupra tarii, cu temperaturi de pana la 40 de grade Celsius. Potrivit serviciilor meteorologice, conditiile ar urma sa ramana dificile marti.

- Cel putin sase persoane, potrivit serviciilor de urgenta si unui fotoreporter al AFP, au murit luni in incendiile care continua in noaptea de luni spre marti sa faca ravagii in imprejurimile Atenei, determinand autoritatile elene sa ceara ajutorul partenerilor europeni, relateaza AFP. Cu putin inainte…