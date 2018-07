Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de incendii din cadrul Serviciului de pompieri (DAEE) a anunțat sambata ca, principala cauza a incendiilor de vegetație, in urma carora cel puțin 85 de persoane au murit, este neglijența, relateaza site-ul ekathimerini.com, transmite Mediafax. Nikos Toska, adjunct al ministrului…

- Incendiile din Grecia, soldate cu moartea a 87 de persoane, au fost provocate de neglijenta, dupa ce cel mai probabil un locuitor din zona a vrut sa dea foc unor crengi, dar in doua puncte este vorba si despre foc pus deliberat, conform unui raport al Departamntului de pompieri, citat de ekathimerini.com.…

- La cinci zile dupa incendiile devastatoare din Republica Elena, in urma carora au murit 87 de oameni si multi altii sunt dati disparuti, premierul grec Alexis Tsipras si-a asumat responsabilitatea politica pentru acest dezastru, realateaza The Guardian.

- CHIȘINAU, 26 iul — Sputnik. "Imagini apocaliptice din Grecia" — chiar daca pare de necrezut, dar acesta este laitmotivul relatarilor dintr-una din zonele paradisiace ale lumii. Incendiile, uneori imposibil de controlat, au dus la moartea a zeci de oameni, au fost filmate cadavre…

- Ministrul Apararii din Grecia, Panos Kammenos, a declarat ca una dintre cauzele incendiilor violente este construirea ilegala a imobilelor, scrie BBC. El spune ca oamenii au construit case in zonele impadurite, ceea ce este ilegal si, drept urmare, caile de evacuare au fost blocate.

- Incendiile devastatoare din Grecia soldate cu moartea a cel putin 79 de persoane au fost aduse sub control, au informat miercuri dimineata oficialii locali, citati de DPA. Un incendiu izbucnit in muntii Geraneia, la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena, este singurul in continuare activ, a informat…

- Peste 60 de persoane au decedat, iar alte cel putin 172 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitalei Greciei, Atena, au anuntat autoritatile elene, oficiali locali si voluntari ai Crucii Rosii, informeaza presa internationala. Evangelos Bournous, primarul oraselului…

