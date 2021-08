Incendiile din Grecia au NIMICIT pădurile și abinele: va fi nevoie de cel PUȚIN 30 de ani ca lucrurile să revină la normal Incendiile din Grecia din ultimele saptamani au provocat pagube uriașe apicultorilor. Sondajele indica peste 9.000 de stupi afectați de flacari. Va fi nevoie de cel puțin trei decenii pentru ca padurile sa revina cum erau inainte de incendii. Impactul a fost deosebit de dur pe insula Eubea, unde au ars peste 50.000 de hectare, majoritatea padure de pin, conform dpa. Zona producea inainte de incendii aproximativ 65% din mierea anuala de pin din Grecia. „Distrugerea padurii vechi de pini este o mare pierdere pentru apicultura greaca - și va fi in urmatorii 30 de ani", a declarat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile din Grecia din ultimele saptamini au provocat pagube uriașe apicultorilor. Sondajele indica peste 9.000 de stupi afectați de flacari și va fi nevoie de cel puțin trei decenii pentru ca padurile folosite in producția de miere sa revina cum erau inainte de incendii, potrivit președintelui Asociației…

- Incendiile din Grecia din ultimele saptamani au provocat pagube uriașe apicultorilor. Sondajele indica peste 9.000 de stupi afectați de flacari și va fi nevoie de cel puțin trei decenii pentru ca padurile folosite in producția de miere sa revina cum erau inainte de incendii,

- Incendiile din Grecia din ultimele saptamani au provocat pagube uriașe apicultorilor. Sondajele indica peste 9.000 de stupi afectați de flacari și va fi nevoie de cel puțin trei decenii pentru ca padurile folosite in producția de miere sa revina cum erau inainte de incendii, potrivit președintelui Asociației…

- Peste 100 de pompieri romani au fost trimiși in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Ministerul Afacerilor de Interne a publicat, duminica, noi poze cu pompierii care deja au participat la prima misiune. „Au plecat sa ajute, au plecat sa salveze. Pozele sunt de astazi, intr-o clipa de ragaz!”,…

- Calitatea aerului s-a deteriorat in Grecia si in estul Mediteranei din cauza multiplelor incendii care ard in intreaga regiune, potrivit Statiei meteorologice a Observatorului National din Atena, unul dintre cele mai vechi institute stiintifice din Europa, care a analizat imaginile din satelit, informeaza…

- Doi silvicultori si-au pierdut viata si un altul a fost ranit, miercuri, in Bulgaria, in timp ce luptau impotriva incendiilor forestiere care s-au extins in aceasta saptamana, potrivit unui anunt al ministerului de interne de la Sofia, transmite AFP. Cei doi silvicultori au murit dupa ce au fost prinsi…

- Grecia este lovita de “cea mai grava canicula de dupa 1987”, in urma cu peste 30 de ani, a avertizat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, in timp ce mercurul termometrelor a urcat la 45 de grade luni in unele regiuni, relateaza luni France Presse, potrivit Agerpres. “Ne confruntam cu cel mai rau val…

- Intrebata despre legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, Mihaila a raspuns: ”In primul rand, este un proiect de lege pe care Guvernul l-a transmis spre Parlament. Noi le-am transmis cu observatii, spunand ca poate ca nu e oportun, cel putin in aceasta perioada, sa existe interzicerea…