Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proportii a afectat zeci de hectare de grau si vegetatie uscata in judetul Dambovita. Focul a fost raportat marti, 6 iulie, iar pompierii damboviteni si cei din Ilfov au actionat cu 10 autospeciale, de la unitatile cele mai apropiate.

- Peste o suta de pompieri, sustinuti de unsprezece bombardiere cu apa si zece elicoptere, au incercat marti sa stinga un incendiu de vegetatie de proportii care ameninta plantatia de maslini din Amfissa, una dintre cele mai importante din centrul Greciei, relateaza AFP. Incendiul a distrus deja 300 de…

- Peste o suta de pompieri, sustinuti de unsprezece bombardiere cu apa si zece elicoptere, au incercat marti sa stinga un incendiu de vegetatie de proportii care ameninta plantatia de maslini din Amfissa, una dintre cele mai importante din centrul Greciei, relateaza AFP. Incendiul a distrus deja 300 de…

- Un val de caldura va lovi Grecia incepind de la jumatatea acestei saptamini, dupa o serie de ploi nespecifice acestui anotimp care au cazut in mai multe regiuni ale tarii, a anuntat luni Serviciul national elen de meteorologie. Temperaturile vor depasi pragul de 40 de grade Celsius in intreaga tara,…

- Serviciile de interventie continuau sa lupte sambata impotriva incendiilor de vegetatie din Spania, care au devastat deja 20.000 de hectare din nord-vestul tarii, in ultima zi a unui val de caldura extrema si neobisnuit de precoce pentru inceputul sezonului de vara, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Trei focare de incendii au transformat in cenusa padurile si tufisurile care acopereau o suprafata de 1.100 de hectare din Catalonia, au anuntat pompierii spanioli joi, intr-o zi in care valul de canicula care s-a abatut de curand asupra Spaniei a facut ca temperaturile sa se apropie de valorile…

- Cel puțin un om a murit in Turcia și alți 11 au fost raniți, dupa ce o furtuna puternica, insoțita de ploi torențiale și inundații, a lovit capitala Ankara și cinci provincii. Vantul a smuls bucați din acoperișuri, in timp ce apele revarsate au inundat cartiere intregi, unde circulația a devenit aproape…

- Incendiul de vegetație din New Mexico mistuie in continuare padurile din statul american. Flacarile au parjolit 58.000 de hectare de vegetație. Președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru la cererea guvernatorului statului, informeaza Digi24 . Incendiul din New Mexico este tot mai greu de…