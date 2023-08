Stiri pe aceeasi tema

- Grecia arde necontrolat și sunt aproape 70 de focare active in mai multe regiuni. Langa Atena sunt doua incendii izbucnite azi dimineața și care amenința mai multe localitați. Situația cea mai grava este in nord-estul țarii, in regiunea Evros, unde cel puțin 13 sate și un spital au fost evacuate. Acolo…

- A fost o noapte grea pentru sutele de pompieri care lupta cu focul pe zeci de fronturi din Grecia. Cel mai mare focar este in nordul țarii, in regiunea orașului Alexandroupolis. Cel puțin 20 de oameni au murit. Dupa ce anunțasera decesul a doua persoane in urma incendiilor, pompierii greci au descoperit,…

- Peste 60 de incendii de vegetatie au izbucnit in ultimele 24 de ore si fac ravagii in centrul si nord-estul Greciei, dar si pe insula Evia. Cel putin o persoana a murit si doua au fost ranite. In regiunea Evros, de la granita cu Turcia, mai multe sate au fost evacuate.

- Pompierii romani din cadrul modulului national specializat de stins incendii de padure si-au terminat cu succes prima misiune, iar la solicitarea ofiterului de legatura elen, acestia s-au deplasat in zona Dadia, pentru o alta interventie, a transmis Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU),…

- Pompierii greci si cei straini detasati acolo abia fac fata flacarilor ce au cuprins vegetatia. Opt sate au fost evacuate sambata in nord-estul Greciei din calea incendiilor. Focul se deplaseaza spre aeroportul orasului portuar Alexandroupolis, au anuntat autoritatile elene. Locuitorii din Alexandroupolis,…

- Pompieri romani, mutati din zona Attica in Rodos pentru a ajuta la stingerea incendiilor40 de pompieri romani, care se afla in prezent in zona Attica din Grecia, vor fi mutati in insula Rodos, puternic afectata de arderile necontrolate, anunta IGSU. CITESTE SI Ucraina așteapta o seara dificila:…

- Pompierii romani au intervenit de a lungul zilei de joi, 20 iulie, pentru stingerea incendiului din Attica de Vest, in Nord Vestul Atenei. IGSU a precizat ca acea zona este cea mai afectata de incendiile de vegetatie din Grecia. In cursul zilei de ieri, 20 iulie, modulul specializat de stins incendii…

- Pentru prima data dupa 11 ani, la 30 mai, directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), William Burns, s-a aflat in vizita la Atena, capitala Greciei, efectuand apoi si o vizita secreta la Alexandroupolis (Dedeagac, in lb.turca-n.trad.) Pentru prima data dupa 11 ani, la 30 mai, directorul Agenției…