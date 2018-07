Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 6 persoane au murit pe teritoriul statului California, iar alte cateva mii au fost evacuate in urma incendiului de vegetație, transmite postul BBC, citat de Mediafax. Flacarile se extind cu repeziciune, in pofida eforturilor pompierilor. Acum sunt 8 focare.

- Cel puțin șase persoane au murit pe teritoriul statului California din Statele Unite, iar alte cateva mii au fost evacuate, in urma incendiului de vegetație care inca se extinde, deși mii de pompieri incearca de o saptamana sa il stinga, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Incendiul de vegetație…

- Doi copii si strabunica lor sunt printre cele cinci persoane care au murit in incendiile de vegetatie din nordul Californiei, in SUA, scrie BBC potrivit News.ro . Doi pompieri au murit joi, 17 persoane sunt date disparute, iar zeci de mii si-au parasit casele. Sherry Bledsoe a confirmat ca bunica ei,…

- Bilant tragic in nordul statului american California. Cinci oameni, printre care doi copii, au murit in incendiile de vegetatie. 11 persoane sunt date disparute. Sute de case au fost mistuite de flacari, iar situatia este departe de a fi sub control.

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte cateva mii au fost evacuate, in urma unui incendiu de vegetatie care a afectat peste 500 de case si cladiri in nordul statului american California, relateaza site-ul agentiei Dpa si postul BBC.

- Doi pompieri au murit joi, 17 persoane sunt date disparute, iar zeci de mii si-au parasit casele. Sherry Bledsoe a confirmat ca bunica ei, Melody Bledsoe, in varsta de 70 de ani si cei doi copii, Emily, in varsta de patru ani si James Roberts, in varsta de cinci ani, au murit in incendiu. Ei…

- Un al doilea pompier si-a pierdut viata in incendiul din apropierea orasului Redding, in nordul Californiei, a precizat vineri pentru AFP un purtator de cuvant al serviciului de pompieri Calfire. ''Doi pompieri au murit in incendiul 'Carr'. Soferul unui buldozer a murit ieri dupa-amiaza…

- Sute de case și firme din nordul Californiei au fost evacuate luni in urma unor incendii de vegetație care au avut loc in weekend și care amenințau sa se extinda din cauza vantului, forțandu-i pe localnici sa-și paraseasca locuințele, noteaza Associated Press, informeaza Mediafax.Incendiile…