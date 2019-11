Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile care continua sa se raspândeasca în California au obligat zeci de mii de oameni sa-și paraseasca locuințele. Printre ei se afla și LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers din NBA, informeaza L'Equipe.La câteva ore dupa succesul cu Charlotte Hornets în…

- Potrivit Biroului Serifului din comitatul Sonoma, Pacific Gas and Electric Co. (PG&E), unul dintre principalii furnizori de energie electrica din California, a inceput sa opreasca furnizarea curentului electric in cea mai mare parte a comitatului, informeaza Agerpres."O intrerupere…

- Furnizorii de electricitate au fost nevoiti sa opreasca curentul electric in 36 de regiuni, pentru a evita eventuale incendii. Avertismentul a venit in timp ce incendiile de mare amploare au forțat aproximativ 50.000 de oameni sa plece din calea focului. A fost declarata starea de…

- Incendiile de padure continua sa faca ravagii in statul american California. Aproximativ 50 de mii de oameni au fost evacuati din propriile case amenintate de flacari. Numarul exact de cladiri care au fost distruse in urma incendiilor nu se cunoaste, deocamdata.

- Incendiile de padure fac ravagii in orasul Los Angeles din statul american California. Flacarile au afectat deja cateva cladiri si se indreapta cu repeziciune spre case de milioane de dolari.

- Ministrul apararii din Brazilia, Fernando Azevedo e Silva, a declarat luni ca incendiile din Amazonia sunt 'sub control', dupa desfasurarea a peste 2.500 de militari si a ploilor semnalate in mai multe zone afectate de incendii, relateaza marti AFP preluat de agerpres. 'S-a exagerat putin in legatura…

- Presedintele Braziliei cedeaza presiunii interntionale si promite sa mobiizeze armata impotriva flacarilor care ameninta sa distruga "plamanul verde al planetei". In zeci de orase ale lumii au avut loc proteste, in timp ce in Brazilia, in acest moment, sunt peste 2.500 de focare. Alte mii de incedii…

- Un obisnuit control al traficului rutier s-a transformat intr-o tragedie in statul american California. Un politist a murit, iar doi au fost raniti dupa ce soferul pe care l-au oprit a scos un pistol si a inceput sa impuste.