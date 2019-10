Stiri pe aceeasi tema

- Numit ''Easy Fire'', incendiul a izbucnit in jurul orei 6:00 in Simi Valley, la nord-vest de Los Angeles, inainte de a se raspandi pe mai mult de 500 de hectare pana in a doua parte a zilei, potrivit autoritatilor locale. Aproximativ 30.000 de persoane din 7.000 de locuinte au primit ordin…

- Politia a arestat un barbat in varsta de optzeci de ani suspectat ca a deschis focul la o moschee din orasul Bayonne in sud-vestul Frantei, facand doi raniti grav, au anuntat luni autoritatile locale, o sursa din politie si postul de radio France Bleu, citate de DPA si Reuters. Doi barbati in varsta…

- Calul Bye Bye Beautiful a murit duminica, in timpul unei curse, organizata pe hipodromul Santa Anita Park, bilantul animalelor care au decedat pe aceasta arena din California de la sfarsitul lunii decembrie 2018 ajungand astfel la 36, relateaza Reuters. Tragedia s-a petrecut cu cateva…

- Incendiile din sudul Californiei au facut deja doi morti, in timp ce peste 100.000 de persoane au primit ordin de evacuare preventiva dupa ce flacarile au distrus noi locuinte la nord de Los Angeles, relateaza sambata AFP. Potrivit serviciilor de interventie, o femeie de 89 de ani a murit la Calimesa,…

- Un incendiu mare, extins de vantul puternic, a izbucnit duminica pe insula Zakynthos si a determinat evacuarea populatiei din doua localitati, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Nu au fost raportate victime si nu se asteapta ca intensitatea vantului sa scada pana marti."Am evacuat…

- Paza de Coasta din California a gasit 33 de morti dupa incendiul produs luni pe un vas turistic pentru scafandri in largul insulei Santa Cruz, transmite Reuters. O persoana este in continuare data disparuta...

- Intensitatea incendiilor din padurea amazoniana din Brazilia a scazut usor, de cand presedintele Jair Bolsonaro a trimis armata sa ajute la combaterea focului, dar un boicot international din partea companiilor s-a amplificat, un producator american de incaltaminte anuntand ca nu va cumpara materii…

- 2.000 de persoane au fost evacuate, dupa ce flacarile s-au extins cu repeziciune. Focul s-a declansat aseara, intr-un orasel dinspre nordul insulei si un sat din apropiere, Tejeda, care a mai fost afectat de un incendiu in urma cu o saptamana.