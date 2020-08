Incendiile din California amenință cel mai vechi observator montan Incendiile de padure masive din California de Nord amenința Observatorul istoric din Lick, care are 133 de ani. Este unul dintre cele mai vechi observatoare montane din țara care continua sa funcționeze pina in prezent. Incendiile de vegetație s-au raspindit dupa lovirea unui fulger la inceputul lunii august. Urgia a crescut imediat și deja pe 18 august, autoritațile statului au anunțat stare de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a decretat situație de dezastru major in California dupa incendiile devastatoare, care mistuie de o saptamana zone intinse din acest stat. Cel puțin 6 oameni au murit, sute de locuințe au fost facute scrum și peste 175 de mii de locuitori au fost evacuați. In total, in California…

- UPDATE – Presedintele Donald Trump a declarat vastele incendii de vegetatie din California drept un dezastru major. In urma anuntului, fondurile pentru dezastru vor putea fi accesate de catre victimele incendiilor care pot utiliza banii pentru plata cazarii si repararea locuintelor sau a afacerilor.…

- Incendiile, declansate de zeci de mii fulgere, alimentate de canicula si de umiditatea scazuta, au provocat deja moartea a cinci persoane, potrivit autoritatilor locale. Flacarile au mistuit aproape 90.000 de hectare. Au fost amenintate viile din comitatul Napa si Sonoma, deja expuse la astfel de incendii…

- Incendiile de vegetație impanzesc din nou statul american California. Sunt sute de focare active, in apropierea zonelor locuite. Zeci de mii de oameni au fost evacuați. Pompierii nu reușesc inca sa țina situația sub control.

- Un nou incendiu a erupt in nordul Californiei si in unele parti din zona golfului San Francisco. Avertizarea de caldura emisa pentru San Francisco este in vigoare pana miercuri, noteaza Mediafax.Lupta pompierilor americani cu incendiile din California continua. De aproape o saptamana, vegetatia…

- Fenomenul rar a fost surprins si fotografiat de un martor, iar imaginile au adunat mii de reactii pe retelele de socializare. Incendiile din California au luat amploare din cauza temperaturilor ridicate. Si ieri pompierii s-au lupatat cu flacarile.

- Incendiile de vegetatie care au cuprins California și au distrus suprafata de peste 20.000 de acri din zona de nord a lacului Tahoe au dat naștere unui fenomen rar, dar extrem de periculos: tornada de foc, potrivit The Independent.

- Mii de pompieri din California se luptau duminica sa stinga un incendiu care ameninta numeroase locuinte in apropierea orasului San Bernardino, la 100 de km est de Los Angeles, relateaza luni AFP potrivit Agerpres. "Apple Fire" (Incendiul Apple), izbucnit vineri dupa-amiaza, a devastat deja peste…