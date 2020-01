Stiri pe aceeasi tema

- Australia a confirmat luni al cincilea caz de imbolnavire cu coronavirus, oficialii din domeniul sanatații anunțand ca este vorba despre o femeie de 21 de ani care a calatorit de la Wuhan la Sidney inaintea interdicțiilor de calatorie impuse de China, potrivit Reuters, citata de Mediafax. Femeia a calatorit…

- Australia a confirmat sâmbata primul sau caz de îmbolnavire cu noul tip de coronavirus în statul Victoria, în timp ce guvernul a cerut oamenilor sa nu calatoreasca în provincia Hubei din China, epicentrul focarului, relateaza Mediafax, citand Reuters. Un cetatean…

- Russell Crowe a publicat primele fotografii aratand cum iși revine proprietatea sa dupa incendiile care au afectat Australia in ultimele luni, arata CNN, anunța MEDIAFAX.Actor ul Russell Crowe deține o proprietate in zona rurala din New South Wales, unde incendiile de vegetație au facut ravagii.…

- Fumul dens emanat de incendiile de vegetatie din Australia, in continuare active dupa mai multe luni, va face inconjurul lumii si va reveni in tara, a anuntat agentia spatiala americana NASA. NASA a demonstrat, cu ajutorul datelor satelitare, ca fumul s-a ridicat in zona inferioara din stratosfera,…

- Zeci de mii de australieni au fost nevoiti sa-si paraseasca sambata locuintele pentru a fugi din calea incendiilor de vegetatie, agravate de conditiile meteorologice catastrofale, informeaza AFP. Temperaturile au depasit sambata 40 de grade Celsius, iar vanturile puternice au alimentat sute de incendii,…

- Mii de persoane au fost evacuate în statul Victoria, din sud-estul Australiei, în condițiile în care temperaturile în creștere și vânturile puternice au dus la intensificarea incendiilor din regiune, informeaza Mediafax citand site-ul agenției de presa Reuters. Autoritațile…

- Anul 2019 a fost marcat de o sumedenie de calamitati naturale, precum incendiile de vegetatie care au cuprins zone intregi de padure, fiind inregistrate si foarte multe pierderi de vieti omenesti, provocate de inundatii, alunecari de teren si cutremure sau eruptia vulcanice.Temperaturile record…

- Australienii au indurat marti cea mai calduroasa zi din istoria inregistrarilor meteorologice, conform rezultatelor preliminare emise de Biroul de Meteorologie (BoM), citate de DPA. Media temperaturilor maxime inregistrate marti pe teritoriul tarii a fost de 40,9 grade Celsius, fiind doborat…