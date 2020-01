Incendiile din Australia: Oraşe întregi evacuate, în timp ce armata intervine pentru a susţine eforturile autorităţilor Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspandeste cu repeziciune, in timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite joi Reuters.



In afara supermarketurilor si a benzinariilor din apropierea zonelor ce prezinta un grad ridicat de pericol s-au format cozi lungi, atat locuitorii cat si turistii dorind sa se aprovizioneze pentru a se refugia in adaposturi subterane sau pentru a fugi.

Sursa articol: agerpres.ro

