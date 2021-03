Stiri pe aceeasi tema

- Franța va facilita calatoriile catre și dinspre șapte țari din afara UE, inclusiv Marea Britanie. Ministerul de externe din Franța a declarat ca nu mai este necesar un „motiv imperios” pentru calatoriile in Australia, Israel, Japonia, Singapore, Coreea de Sud, Noua Zeelanda și Marea Britanie. Toate…

- O mica eruptie de lava pare sa fie in pregatire in sud-vestul Islandei, la aproximativ treizeci de kilometri de capitala Reykjavik, au anuntat miercuri autoritatile islandeze care insa nu se asteapta la consecinte majore pentru rezidenti si traficul aerian, noteaza AFP, potrivit AGERPRES. Miscari…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat miercuri ca vrea sa participe la Jocurile Olimpice si sa castige o medalie. "Vreau sa merg suta la suta la Olimpiada si vreau sa fac treaba buna. Da, se vorbeste din ce in ce mai mult despre Olimpiada. Imi doresc tare mult medalia, sper sa reusesc sa iau una,…

- Etna, cel mai activ vulcan din Europa, continua sa arunce in aer magma incandescenta si nori de cenusa pentru a cincea oara in cateva zile, putand fi vazute pana in Catania. Potrivit expertilor, spectacolul de foc face parte din eruptia stromboliana care se numara printre activitatile normale ale vulcanului…

- Incendiile de vegetație din vestul Australiei au distrus cel puțin 71 de locuințe din orașul Perth, zona aflata in lockdown dupa depistarea primului caz de coronavirus. Autoritațile le-au cerut oamenilor sa ignore restricțiile și sa paraseasca regiunea.

- Institutul pentru Studii de Politici Cibernetice - CyBureau din Israel, in colaborare cu Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati si Colegiul de Stiinte Economice si Calculatoare din Polonia, organizeaza joi si vineri conferinta internationala cu tema "Coronavirus si spatiul cibernetic: un an de schimbari…

- In ultima vreme, Vitamina D este in centrul multor studii (inclusiv unele legate de Covid-19) și din ce in ce mai mulți oameni se intreaba daca nu cumva ar trebui sa ia un astfel de supliment, dat fiind anul ciudat care a trecut, unul in care am ieșit mult mai rar din casa. Un studiu recent s-a oprit…

- Estimarile arata ca aproape 3% din populația Londrei este infectata cu noua tulpina de coronavirus, care este mai contagioasa. Ofițetul medical al Angliei, Chris Whitty, avertizeaza ca noua tulpina de SARS-CoV-2, virusul B.1.1.7, este mai contagioasa decat celelalte variante ale virusului, dupa cum…