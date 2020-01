Incendiile din Australia afectează întreaga planetă. Conform NASA, atmosfera se poate modifica Incendiile de pe coasta de est a Australiei dureaza din noiembrie 2019, iar fumul declansat in atmosfera a traversat deja jumatate din suprafata planetei. Asa cum a anuntat NASA, acesta putea fi vizibil din America de Sud inca din 8 ianuarie. "Ne asteptam ca fumul sa faca cel putin un circuit intreg in jurul globului", a mentionat NASA. Agentia spatiala americana considera ca fumul ar putea provoca o incalzire sau racire a atmosferei, pentru ca odata ajunse in atmosfera, substantele din componenta acesteia ar putea suferi modificari. Incendiile din Australia au distrus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

