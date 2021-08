Incendiile din apropiere de Ierusalim, aduse sub control după 52 de ore de luptă cu flăcările Incendiile care au devastat paduri de la periferia Ierusalimului incepand de duminica dupa-amiaza au fost aduse sub control, au anuntat marti seara serviciile de pompieri intr-un comunicat, potrivit AFP.



''Dupa 52 de ore de lupta cu flacarile, toate focarele de incendii din jurul Ierusalimului au fost aduse sub control'', se precizeaza in comunicat.



Sute de familii au fost evacuate din zece sate situate la vest de Ierusalim pe perioada acestor trei zile de incendii, care au parjolit 2.500 de hectare de padure fara sa faca insa victime, potrivit pompierilor.

