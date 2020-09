Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii pe teritoriul statelor California, Oregon si Washington, din vestul Statelor Unite, distrugand orase si obturand lumina Soarelui in San Francisco, potrivit DPA. Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar circa 3.900 de constructii au fost distruse…

- Peste 85 de focare de incendiu ard in continuare in vestul Statelor Unite. Au fost cuprinse de foc peste un milion de hectare, in timp ce, in urma incendiilor au murit cel puțin 7 persoane, scrie The Guardian.

- Totul s-a intamplat in orasul Freudenberg, situat in vestul Germaniei. Proprietarul cainelui gatea vineri seara si intre timp a adormit. Animalul sau l-a trezit si l-a alertat ca locuinta luase foc. Barbatul in varsta de 44 de ani a sarit pe fereastra, insa cainele sau nu s-a putut salva si…

- Incendiile, declansate de zeci de mii fulgere, alimentate de canicula si de umiditatea scazuta, au provocat deja moartea a cinci persoane, potrivit autoritatilor locale. Flacarile au mistuit aproape 90.000 de hectare. Au fost amenintate viile din comitatul Napa si Sonoma, deja expuse la astfel de incendii…

- Furtuna tropicala Isaias a adus miercuri ploi abundente si vanturi puternice in sud-estul Canadei, dupa ce a provocat moartea a sase persoane pe coasta de est a Statelor Unite, relateaza dpa. Isaias urma sa slabeasca in intensitate si sa se disipeze pana joi dupa ce urma sa treaca prin…

- Stare de alerta in Portugalia in legatura cu incendiile de vegetație. O persoana a murit, iar altele șase au fost ranite in urma raspandirii flacarilor. Incendiul a izbucnit sambata in estul țarii, iar duminica a inceput sa se raspandeasca și in zona de centru.

- Un baiat de 14 ani din judetul Bacau, cu afectiuni renale grave, va duce o viata normala dupa ce parintii unui copil in varsta de 10 luni aflat in moarte cerebrala la un spital din Cluj au fost de acord sa doneze organele.

- Un copil in varsta de 5 ani a murit, sambata, intr-un accident in care au fost implicate doua mașini, una dintre ele fiind proiectate intr-o casa, produs in localitatea Decea, județul Alba. Alte șase persoane ranite au fost transportate la spital.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea…