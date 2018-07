Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27 J Spartan și o aeronava C-130 Hercules, precum și cei aproximativ 20 de militari, membri ai echipajelor și personal auxiliar, vor decola spre Grecia miercuri, in jurul orei 10.00, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN).Aeronava C-27 J ...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca doua aeronave urmeaza sa decoleze miercuri de pe Baza 90 in sprijinul autoritatilor din Grecia, tara care se confrunta cu un val de incendii.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca pana in momentul de fata nu sunt informatii potrivit carora ar fi cetateni romani printre victimele incendiilor de vegetatie din Grecia, adaugand ca MAE tine legatura in permanenta cu autoritatile elene.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri dimineata, ca informatiile furnizate autoritatilor romane arata ca nu exista romani afectati in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de raniti. “Din toate informatiile pe care le avem, nu exista cetateni…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a invitat marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, pentru a explica de ce Romania a blocat o initiativa a UE care critica relocarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Ulteriori, Iohannis a invitat-o pe premierul Viorica Dancila pentru…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca a fost agreata o vizita a regelui Iordaniei in Romania si ca se lucreaza la un turneu al premierului Viorica Dancila in Arabia Saudita, Quatar, Kuweit, probabil si Oman si Emiratele…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat la Bruxelles, unde a participat la reuniunea aliaților NATO, ca relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim este in plin proces de evaluare, astfel incat sa fie gasita o soluție agreata de toți actorii constituționali și discutata cu parteneri…