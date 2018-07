Stiri pe aceeasi tema

- DAEE a informat ca investigatia sa in Daou Pendeli, unde a inceput incendiul, arata ca cel mai probabil a inceput din cauza unei singure persoane, un rezident, care a aprins un foc pentru a arde lemne si crengi. Conform unei surse, autoritatile cunosc identitatea persoanei. De asemenea, aceeasi sursa…

- Incendiile din Grecia, soldate cu moartea a 87 de persoane, au fost provocate de neglijenta, dupa ce cel mai probabil un locuitor din zona a vrut sa dea foc unor crengi, dar in doua puncte este vorba si despre foc pus deliberat, conform unui raport al Departamntului de pompieri, citat de ekathimerini.com.…

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie care au facut ravagii in apropiere de Atena a crescut miercuri la 80, alte zeci de persoane fiind date disparute si sunt cautate de echipele de interventie, informeaza Reuters. Sute de persoane din localitatea au fost inconjurate…

- Incendiile devastatoare din Grecia soldate cu moartea a cel putin 79 de persoane au fost aduse sub control, au informat miercuri dimineata oficialii locali, citati de DPA. Un incendiu izbucnit in muntii Geraneia, la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena, este singurul in continuare activ, a informat…

- "Mati nu mai exista": liniște dezolanta, carcase de mașini sau de animale calcinate - mica localitate de coasta situata la est de Atena a fost redusa la cenușa, rascolita marți de membrii serviciilor de salvare pentru a extrage noi victime, al caror numar nu inceteaza sa creasca, scrie AFP.

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie din apropiere de Atena a crescut la 74, iar un numar total de 164 de adulti si 23 de copii au fost raniti, a anuntat o purtatoare de cuvant a brigazii...

- UPDATE – ora 15:10 Oficiali din Grecia au comunicat ca peste 60 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor de vegetatie care au devastat orase si statiuni de pe coasta, din apropiere de Atena. Primarul orasului Rafina, din prefectura Attica de Est, a declarat ca numarul victimelor va continua…

- Cel putin 60 de morti si peste 170 de raniti. Este bilantul crunt al incendiilor de vegetatie din apropiere de Atena. Autoritatile au declarat stare de urgenta si cer ajutorul Uniunii Europene. Mii de oameni, inclusiv multi turisti au fost evacuati peste noapte.