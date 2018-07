Incendiile devastatoare din Grecia au făcut cel puţin 80 de victime; multe persoane sunt date dispărute Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie care au facut ravagii in apropiere de Atena a crescut miercuri la 80, alte zeci de persoane fiind date disparute si sunt cautate de echipele de interventie, informeaza Reuters.



Sute de persoane din localitatea au fost inconjurate de flacari luni noaptea in statiunea Mati din estul tarii. Multi s-au aruncat in mare pentru a supravietui incendiului, altii insa au murit asfixiati, fie in masini, fie pe marginea falezelor abrupte.



Numarul victimelor a ajuns la 80 in urma decesului unui supravietuitor care se afla internat

Sursa articol: agerpres.ro

