Stiri pe aceeasi tema

Bilanțul deceselor provocate de COVID-19 continua sa cresca. In aceasta dimineața au fost anunțate cinci noi cazuri de decese. Unul

- Peste 130 de hectare de teren, intre care 18 hectare de padure, au fost cuprinse de flacari in urma unor incendii de vegetatie uscata care au avut loc, in zilele sfarsitului de saptamana, in mai multe localitati din judetul Hunedoara.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Pompierii militari maramureșeni au intervenit la 11 incendii, in ultimele doua zile. Din total, opt au fost incendii de vegetație uscata, iar celelalte trei au fost la coșuri de fum. Incendiile de vegetație uscata au afectat, in total, circa 60 de hectare de teren. ”Facem apel, inca o data, la toți…

Al 13-lea deces al unei persoane diagnosticate cu coronavirus a fost inregistrat miercuri. Este o femeie din judetul Caras-Severin in

- Pompierii au intervenit, in ultimele trei zile, la un numar de 55 de situatii de urgenta, cele mai multe solicitari fiind pentru acordarea asistentei medicale si stingerea incendiilor de vegetatie uscata, a informat luni, intr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Pompierii au intervenit, de la inceputul anului, la peste 100 de incendii de vegetatie uscata in judetul Gorj, a informat, luni, intr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Florin Chisim. "Inceputul de an a fost unul foarte solicitant…

Primarul din Petroșani, Tiberiu Ridzi, va fi singurul din Romania care va participa