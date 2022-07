Incendiile de vegetație provoacă pagube uriașe în România. Au ars de șapte ori mai multe păduri decât anul trecut Temperaturile extreme și seceta prelungita alimenteaza incendiile de vegetație din Romania. In primele șase luni au ars de șapte ori mai multe paduri ca in aceeași perioada a anului trecut. Sunt peste 10.000 de hectare arse. In primele 6 luni ale anului, in padurile pe care le administreaza Romsilva au fost 711 incendii, fața de […] The post Incendiile de vegetație provoaca pagube uriașe in Romania. Au ars de șapte ori mai multe paduri decat anul trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura care se raspandește in Europa alimenteaza sute de incendii de vegetație. In Franța, Portugalia, Grecia și Spania, pompierii continua sa lupte cu flacarile. Trei incendii majore de vegetație sunt greu de controlat in Croația, pentru stingerea lor fiind trimiși pompieri și militari. In…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, a anuntat, joi, premierul ucrainean, Denis Smihal. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, relateaza CNN. ”La doar trei luni de la primirea certificarii energetice, a inceput mult asteptatul…

- Republica Ceha, Slovenia și Emiratele Arabe Unite, au inregistrat primele cazuri de variola maimutei. Emiratele Arabe Unite au inregistrat un caz de variola maimutei, fiind primul stat din Golf unde a fost identificat virusul. De asemenea, Republica Ceha si Slovenia au inregistrat, marti, primele cazuri…

- Bugetul programului Rabla Plus alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri, anunta, vineri, Ministerul Mediului. ”Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul cu emisii zero si aleg masinile full electrice in detrimentul celor clasice.…

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre primele zece…

- Proiectul pilot pentru achiziția primelor trenuri pe hidrogen din Romania a fost avizat in Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor, a anunțat secretarul de stat Irinel Scrioșteanu. Trenurile vor circula la intervale de 30 de minunte intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni și din…

- Pierderile totale provocate Ucrainei de razboi au ajuns la 600 de miliarde de dolari, a declarat președintele Volodimir Zelenski in cadrul intalnirii de miercuri cu autoritațile locale și regionale, unde a discutat despre reconstrucția Ucrainei dupa razboi, conform The Guardian. „Estimarile preliminare…

- Un numar de 2.008 cereri pentru inscrierea unor elevi si prescolari din Ucraina in unitati de invatamant din Romania, ca audienti, au fost primite pana joi de Ministerul Educației, au precizat oficialii instituției. Peste 1.700 de copii ucraineni au fost deja inscrisi in scoli si gradinite din Romania.…