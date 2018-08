Stiri pe aceeasi tema

- Poliția greaca a arestat, miercuri, un barbat acuzat ca ar fi provocat mai multe incedii la periferia Atenei. Agenția Kathimerini scrie ca este vorba de un cetațean grec, in varsta de 35 de ani, care a fost arestat in orașul Marathonas, din estul regiunii Attica. Omul este acuzat ca a provocat 5 incendii…

- Doi copii si strabunica lor sunt printre cele cinci persoane care au murit in incendiile de vegetatie din nordul Californiei, in SUA, scrie BBC potrivit News.ro . Doi pompieri au murit joi, 17 persoane sunt date disparute, iar zeci de mii si-au parasit casele. Sherry Bledsoe a confirmat ca bunica ei,…

- Doi pompieri au murit joi, 17 persoane sunt date disparute, iar zeci de mii si-au parasit casele. Sherry Bledsoe a confirmat ca bunica ei, Melody Bledsoe, in varsta de 70 de ani si cei doi copii, Emily, in varsta de patru ani si James Roberts, in varsta de cinci ani, au murit in incendiu. Ei…

- Pompierii romani au remarcat o serie de erori ale autoritaților elene, dupa incendiile de careu au indoliat Grecia. Specialiștii din țara noastra susțin ca reacția din primele minute a influențat considerabil numarul de vieți pierdute. Modul in care a fost facuta evacuarea arata ca responsabilii au…

- Incendiile de padure fac ravagii in Suedia. Din cauza temperaturilor caniculare si a secetei prelungite, vegetatia s-a autoaprins. Pompierii intervin pentru stingerea a 44 de focare din sudul tarii pana in zona arctica.

- Incendiile de vegetatie din California s-au extins marti pana in apropierea Parcului National Yosemite, in timp ce echipele de interventie se lupta cu flacarile in conditii dificile - teren in panta, greu accesibil, si fum gros degajat de foc - pentru a proteja comunitatile aflate in pericol, informeaza…

- Acoperișurile a doua familii din Timiș au fost distruse in urma furtunii din aceasta dimineața care s-a abatut asupra județului. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența atat pe o strada din Timișoara, cat și in localitatea Gottlob. Descarcarile electrice au avariat locuința unei familii…

- Alerta la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov. Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, izbucnit pe Valea Viștișoarei catre Viștea Mare. „Este vorba despre o suprafața afectata de aproximativ 2.000 de metri patrați. Incendiul a fost localizat…