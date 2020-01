Incendiile de vegetaţie fac ravagii în statele australiene Victoria şi New South Wales Al doilea stat australian a anuntat ca decreteaza stare de urgenta din cauza incendiilor de vegetatie severe care fac ravagii in regiune. Victoria a declarat stare de dezastru in multe zone, permitand inchiderea drumurilor si evacuari fortate. Mai devreme a fost decretata starea de urgenta in New South Wales, unde zeci de mii de oameni s-au refugiat in zone de coasta. Din septembrie, incendiile de vegetatie au ucis 18 oameni si au distrus peste 1.200 de case din NSW si din vecinatatea Victoria. Cel putin 17 persoane raman disparute numai dupa incendiile din aceasta saptamana. (Rador/FOTO Facebook… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

