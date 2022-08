Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetație au devastat regiunea Gironde din sud-vestul Franței, distrugand case și forțand evacuarea a 10.000 de locuitori, dintre care unii s-au urcat pe acoperișuri pe masura ce flacarile se apropiau, scrie Reuters.

- Peste 3.000 de persoane, locuitori ai unor sate din sudul Frantei, in Aveyron, si turisti, au fost evacuate marti, din cauza unui incendiu care a distrus cel putin 700 de hectare de vegetatie, fara a face victime, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai multe orașe din Franța au inregistrat temperaturi istorice, in timp ce aproape 2.000 de pompieri au continuat sa lupte impotriva incendiilor uriașe in sud-vest. Cele mai puternice incendii sunt in Gironde, unde mai multe campinguri au fost mistuite de flacari.

- Aproximativ 8.000 de persoane erau ”evacuate preventiv” luni din doua cartiere, la Teste-de-Buch, in bazinul Arcachon, in departamentul francez Gironde (sud-vest), afectat de doua incendii uriase incepand de marti, anuna prefectura, relateaza AFP.

- Mii de pompieri se lupta cu incendiile din Portugalia, Spania si sud-vestul Frantei, in contextul unui val de caldura care nu da semne de atenuare. In nordul Portugaliei, un pilot a murit cand avionul sau cu apa s-a prabusit in zona Foz Coa, in apropiere de granita cu Spania, relateaza BBC.

- Mii de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație din Portugalia, Spania și sud-vestul Franței, in mijlocul unui val de caldura care nu da semne de ameliorare. In nordul Portugaliei, un pilot a murit dupa ce avionul cu apa s-a prabușit in zona Foz Coa, in apropiere de granița cu Spania, scrie Mediafax.…

- Circa 1.000 de pompieri asistati de sase aeronave pentru stingerea incendiilor depun eforturi pentru a aduce sub control doua incendii de vegetatie in sud-vestul Frantei care au parjolit deja aproape 4.000 de hectare, informeaza Reuters.

- Aproximativ 600 de pompieri, sprijiniti de sase aeronave pentru stingerea incendiilor, se luptau miercuri sa aduca sub control doua incendii din sud-vestul Frantei, care au mistuit deja peste 1.700 de hectare si au dus la evacuarea a mii de turisti.