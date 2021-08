Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile elene le-au transmis locuitorilor din Atena sa ramana miercuri in spatii inchise dupa ce un nor de fum dens degajat de incendiile de vegetatie care fac ravagii la nord de capitala a acoperit cerul, relateaza miercuri Reuters. Peste 500 de pompieri, asistati de noua elicoptere,…

- Incendiile fac deja ravagii in anumite zone din Bulgaria, in contextul unor temperaturi situate in jurul valorii de 40 de grade Celsius si al unei secete prelungite, informeaza DPA, cu referire la Digi.24.

- Turcia se lupta cu incendii de vegetație de proporții. Sute de hectare au ars. Doi oameni și-au pierdut viața ieri, iar sute de turiști și localnici au fost evacuați. Echipele de intervenție folosesc avioane și elicoptere speciale pentru a limita dezastrul.

- Incendiile de vegetatie continua sa devasteze anumite zone din Bulgaria, in contextul unor temperaturi situate in jurul valorii de 40 de grade Celsius si al unei secete prelungite, informeaza DPA. Marti, partea sudica a acestei tari a fost deosebit de afectata, iar autoritatile bulgare au emis o alerta…

- Ultimele saptamani au adus in atenția opiniei publice tragediile de pe șoselele Romaniei. Numai in aceste zile au avut loc, cel puțin doua accidente rutiere in care au fost decalrate și persoane decedate. Cel mai tragi a fsot cel de pe DN2 Bacau-Adjud, unde au decedat nu mai puțin de 7 persoane, printre…

- 53 de interventii la incendii de miriste si vegetatie uscata in primele 11 zile ale lunii iulie. Acesta este cel mai nou bilant facut de ISU Timis care trage un semnal de alarma si solicita cetatenilor mai multa responsabilitate. “Temperaturile crescute inregistrate in ultima perioada au favorizat cresterea…

- Informare meteorologica intra in vigoare miercuri și este valabila pana duminica. Valul de caldura se va intensifica, de la o zi la alta, in special zona de vest și sud-vest a țarii, unde vor fi simție mai acut temperaturile caniculare și disconfortul termic accentuat.Temperaturile se vor situa, miercuri,…

- Informare meteorologica intra in vigoare miercuri și este valabila pana duminica. Valul de caldura se va intensifica, de la o zi la alta, in special zona de vest și sud-vest a țarii, unde vor fi simție mai acut temperaturile caniculare și disconfortul termic accentuat.Temperaturile se vor situa, miercuri,…