- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetanție care fac ravagii in mai multe orașe din țara, inclusiv in stațiuni turistice, relateaza BBC News . Pana acum, opt persoane și-au pierdut viața din cauza flacarilor. Aproape 120 din cele 126 de incendii care au izbucnit in 32 de orașe…

- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetație care fac ravagii in intreaga țara, forțandu-i pe turiști sa fuga din calea focului cu ajutorul barcilor, relateaza BBC . Italia, Spania și Grecia se lupta și ele cu incendii de proporții, in contextul valului de canicula, cu temperaturi…

- Coșmarul incendiilor de vegetație ia din nou amploare in Turcia. Focarele s-au intensificat in mai multe stațiuni, iar turiștii și localnicii au fost, in unele cazuri, evacuați cu ajutorul barcilor. Așa s-a intamplat la Bodrum, dar probleme sunt din nou și in Manavgat, unde un cartier a fost evacuat.…

- Pompierii din Turcia lupta duminica sa controleze cinci incendii, inclusiv pe cele din zonele turistice de coasta Manavgat si Marmaris, iar majoritatea celorlalte incendii de vegetatie ce au izbucnit in ultimele 5 zile sunt tinute sub control, conform autoritatilor turce, transmite Reuters. Alimentate…

- Turiștii straini și rezidenții turci au fost evacuați din hotelurile și casele lor duminica, 1 august 2021 in sudul Turciei, in fața progresului incendiilor care au devastat țara timp de cinci zile și au ucis șase persoane. In exclusivista stațiune de lux din Bodrum, un cartier a fost evacuat in timp…

- Despre acest lucru a menționat guvernul țarii. Potrivit președintelui Recep Tayyip Erdogan, au fost mobilizate toate forțele posibile pentru lichidarea incendiilor. Joi, noi incendii au fost inregistrate in 16 localitați diferite, inclusiv in stațiunea Icmeler de linga Marmaris. In provincia Bodrum,…

- Trei persoane au murit in incendiile forestiere active din sudul Turciei unde pompierii s-au luptat joi, pentru a doua zi consecutiv, cu flacarile la originea carora, potrivit autoritatilor, s-ar putea afla o mana criminala, a anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD) si Ministerul…

- Deși in plina pandemie, turiștii romani se pregatesc de concediii și sejururi, atat in țara, dar mai ales peste hotare. Multe dintre aceste sejururi sunt in țari ca Turcia, Bulgari, Grecia și chiar Cipru. Datele agențiilor de turism arata ca preferințele romanilor s-au diversificat, unii cerand pachete…