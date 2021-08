Stiri pe aceeasi tema

- Circa 500 de animale au fost salvate din incendiile de vegetatie in Turcia, potrivit estimarilor, informeaza DPA. Printre acestea se afla iepuri, capre, vaci, caini si testoase, a declarat vineri pentru DPA Ahmet Kemal Senpolat, directorul organizatiei pentru protectia animalelor Haytap.…

- Echipele pentru interventii de urgenta din Turcia au continuat lupta cu cele mai grave incendii de vegetatie din ultimii ani, vineri, pentru a zecea zi consecutiv, relateaza agentia DPA. Doisprezece incendii ard in continuare necontrolat, a declarat vineri biroul de comunicare al presedintiei.…

- Incendiile de vegetație au cuprins o centrala termica de pe coasta Marii Egee. Salvatorii turci au inceput joi, 5 august, sa evacueze pe mare sute de sateni, in timp ce un incendiu violent se apropia periculos de aproape de o centrala termica unde sunt stocate mii de tone de carbune. …

- Turcia se lupta cu incendii de vegetație de proporții. Sute de hectare au ars. Doi oameni și-au pierdut viața ieri, iar sute de turiști și localnici au fost evacuați. Echipele de intervenție folosesc avioane și elicoptere speciale pentru a limita dezastrul.

- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetație care fac ravagii în întreaga țara, forțându-i pe turiști sa fuga din calea focului cu ajutorul barcilor, realteaza BBC. Peste 120 de incendii sunt acum controlate de echipele de intervenție care se lupta de…

- Coșmarul incendiilor de vegetație ia din nou amploare in Turcia. Focarele s-au intensificat in mai multe stațiuni, iar turiștii și localnicii au fost, in unele cazuri, evacuați cu ajutorul barcilor. Așa s-a intamplat la Bodrum, dar probleme sunt din nou și in Manavgat, unde un cartier a fost evacuat.…

- Serviciile de urgente din Turcia continua sa lupte cu o serie de incendii de vegetatie devastatoare care se manifesta in aceasta tara pentru a treia zi la rand, informeaza DPA. Zece focare de incendii sunt in continuare active, inclusiv trei in populara regiune turistica Antalya, a anuntat…

- Dixie Fire, cel mai mare incendiu californian din acest an, care a distrus deja vegetatia de pe o suprafata echivalenta cu cea a orasului Chicago, este atat de amplu, incat isi genereaza de acum propriul climat si risca sa ingreuneze si mai mult misiunea pompierilor locali, informeaza luni Agerpres…