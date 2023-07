Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetație din Grecia fac ravagii in continuare. Colonelul Alexandru Csilik, comandantul unui modul specializat pentru stingerea incendiilor de padure a vorbit despre lupta pompierilor romani cu flacarile din insula Rodos.

- In ultimele zile, din pacate, un mare incendiu a devastat insula greceasca Rodos. Ca urmare a acestei situații, mii de turiști au fost nevoiți sa iși paraseasca hotelurile in ceea ce oficialii greci au declarat ca a fost cel mai mare efort de evacuare din istoria țarii. Au fost clipe de coșmar pentru…

- Mii de turisti sunt evacuați de pe insula Rhodos, Grecia, din cauza incendiilor. Printre ei se afla și aproximativ 30 de romani. Focul a scapat de sub control, iar autoritatile elene par complet depașite. Mii de turisti si localnici au fost nevoiti sa paraseasca mai multe sate de pe insula greceasca…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca Ambsada romana de la Atena a fost informata ca aproximativ 25-30 de cetațeni romani s-ar afla in zona de evacuare a turiștilor din insula Rodos, dupa incendiile periculoase din zona.

- Un incendiu de vegetație a facut ravagii sambata pe insula greceasca Rodos, forțand sute de persoane sa paraseasca satele și plajele afectate, au anunțat autoritațile, citate de Reuters.

- In ultimii ani de zile, autoritațile din Grecia au pus cap la cap planuri de monitorizare a incendiilor de vegetație din teritoriu. Temperaturile ating, in sezonul estival, valori caniculare. Incendiile de vegetație nu mai reprezinta o probabilitate, din pacate, ci o certitudine. Ce se afla in spatele…

- Grecia e in alerta dupa ce incendiile de vegetatie au distrus zeci de case si au mistuit hectare intregi de pamant. Sute de pompieri s-au mobilizat, iar, printre echipele de interventie, sunt si romani. Situatia nu pare insa se imbunatatesca. Meteorologii anunta zile de foc, cu temperaturi ce pot ajunge…

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamana sub o caldura apasatoare, in Europa fiind asteptate temperaturi de peste 40°C cum este cazul in Italia și alerte de canicula in Spania, incendii devastatoare care continua sa faca ravagii in Canada si California, relateaza