Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au reusit sa avanseze in ultimele ore in lupta cu incendiul care de sambata trecuta a mistuit 34.800 de hectare de vegetatie in statul California, relateaza vineri EFE. Departamentul Forestier si de Protectie impotriva incendiilor din California (Cal Fire) arata in raportul sau de joi ca incendiul,…

- Incendiul de vegetatie din California de Nord s-a intensificat marti, iar pompierii se lupta cu flacarile care ameninta sute de locuinte si degaja un nor gros de fum in San Francisco Bay Area, potrivit Reuters. Incendiul ''County Fire'', care a izbucnit sambata dupa-amiaza in regiunea…

- Peste 30 de locuinte din zona metropolitana Greater Manchester, situata in nordul Angliei, au fost evacuate in timp ce pompierii fac eforturi sa stinga un incendiu de vegetatie care se propaga de cateva zile pe fondul temperaturilor ridicate ce afecteaza regiunea Saddleworth Moor, informeaza Reuters.…

- Incendiile de vegetatie din California continua sa faca ravagii. Focul a ajuns si la mai multe case, iar fortele de ordine au evacuat trei mii de oameni ale caror locuinte sunt in pericol. Din cauza flacarilor puternice, cativa oameni au fost evacuati cu elicopterele.

- Sute de case și firme din nordul Californiei au fost evacuate luni in urma unor incendii de vegetație care au avut loc in weekend și care amenințau sa se extinda din cauza vantului, forțandu-i pe localnici sa-și paraseasca locuințele, noteaza Associated Press, informeaza Mediafax.Incendiile…

- Incendiile de la groapa de gunoi a Clujului, administrata de Primaria Cluj Napoca, sunt puse intenționat. O ancheta a EVZ a descoperit lucruri incredibile, care dovedesc ca autoritațile județene ascund adevarul și pun totul pe seama ”autocombustiei”. Ultimul incendiu a avut loc acum doua zile și au…

- Pompierii militari argeșeni au lichidat aseara incendiul de vegetație izbucnit pe Transfagarașan, in apropierea Cetații Poenari. In ultimele doua saptamani vegetația din zona s-a aprins de doua ori.

- Incendiul din Parcul National Domogled, izbucnit vineri, s-a extins pe inca un hectar. Focul nu a fost stins nici pana acum din cauza vantului puternic din ultimele zile. 100 de pompieri din 4 judete si zeci de padurari intervin. Sunt ajutati si din aer de elicoptere dotate cu dispozitive pentru stingerea…