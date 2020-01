Incendiile de vegetaţie din Australia au scăpat de sub control, numărul morţilor a ajuns la 23 Doua persoane au murit în urma incendiilor de vegetatie care au iesit sâmbata de sub control pe coasta de est a Australiei, alimentate de temperaturile în continua creștere și vânturile puternice, pompierii intervenind pentru a salva vieți și proprietați, potrivit Mediafax care citeaza Reuters.



Pe insula Kangaroo din sudul Australiei, un loc popular de vacanța din apropiere de coasta, doua persoane au murit. Astfel, în aceasta saptamâna, la nivel national, numarul victimelor a crescut la 12.



De asemenea, în statul Victoria 21 de persoane…



